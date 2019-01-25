Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenildi ve elendi. İşte Fenerbahçe'nin kupaya veda etti maçtan kareler... Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği maçın öncesi Benzia saha kenarında abdest aldı. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, yedek kulübesine gelerek malzemecilerden su istedi. Maç başlamadan saha kenarında abdest alan oyuncunun bu görüntüleri büyük ilgi gördü. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler...