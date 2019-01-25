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- maçından kareler

, son 16 turu rövanş maçında 'a 1-0 yenildi ve elendi. İşte Fenerbahçe'nin kupaya veda etti maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:06
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler

, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 'a 1-0 yenildiği maçın öncesi Benzia saha kenarında abdest aldı.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler

Kritik mücadele öncesinde 'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, yedek kulübesine gelerek malzemecilerden su istedi.

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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler

Maç başlamadan saha kenarında abdest alan oyuncunun bu görüntüleri büyük ilgi gördü.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler

- maçından dikkat çeken kareler...

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler
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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler
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