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, ile idmana çıktı

Dünyanın en hızlı adamı Jamaikalı eski atlet , Bundesliga ekiplerinden ile idmana çıktı.

Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm erkekler 100 metrede dünya rekortmeni olan Jamaikalı Usain Bolt, bu sabah Borussia Dortmund takımının idmanında yer aldı. Basına açık yapılan idmanı bin 400 kişi seyretti.

Bir süre önce futbol kariyerine başlayan Bolt'un tecrübe kazanabilmek için idmana katıldığını belirtildi. Koşu ve ısınma hareketlerini zorlanmadan gerçekleştiren Bolt, sekize sekiz küçük kale maçta zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Efsane atlet, antrenmandan sonra sevenlerine imza dağıtmayı unutmadı.

Giriş Tarihi: 23.03.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 15:41
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, ile idmana çıktı
Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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, ile idmana çıktı
Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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, ile idmana çıktı
Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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, ile idmana çıktı
Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı
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