Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı

Dünyanın en hızlı adamı Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile idmana çıktı.

Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm erkekler 100 metrede dünya rekortmeni olan Jamaikalı Usain Bolt, bu sabah Borussia Dortmund takımının idmanında yer aldı. Basına açık yapılan idmanı bin 400 kişi seyretti.

Bir süre önce futbol kariyerine başlayan Bolt'un tecrübe kazanabilmek için idmana katıldığını belirtildi. Koşu ve ısınma hareketlerini zorlanmadan gerçekleştiren Bolt, sekize sekiz küçük kale maçta zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Efsane atlet, antrenmandan sonra sevenlerine imza dağıtmayı unutmadı.