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'un futbolculuk kariyeri başlıyor

Birinci Futbol Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile anlaşmaya varan dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet , Avustralya'ya ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.08.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 10:19
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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor

Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçeceğini açıklayan ve 'nın Central Coast Mariners takımıyla 6 haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına varan Bolt, Sydney'e geldi.

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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor

Havalimanında kulüp yöneticileri, taraftarlar ve kalabalık bir medya gurubu tarafından karşılanan 31 yaşındaki rekortmen atlet Bolt, "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım." dedi.

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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor

'da ne kadar kalmayı düşündüğü konusundaki soruya "sonsuza dek" cevabını veren Bolt, "Kapasitemi ve ne yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden bu bir fırsat." ifadesini kullandı.

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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor

Ekim ayında başlayacak lig maçları öncesi anlaşma gereği 6 haftalık deneme süresi geçirecek Bolt'un başarılı bulunması halinde en az 1 yılık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.

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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor
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'un futbolculuk kariyeri başlıyor
Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri başlıyor
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