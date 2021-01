Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

DERBİDE FAVORİ TAKIM KİM?

HER MEVKİDE SAĞLAM



SORU: Zirvede nefes nefese bir mücadele var... Beşiktaş ve Fenerbahçe 35 puanda. G.Saray 33 puanla takipte. Kimi avantajlı görüyorsunuz?



TÜZEMEN: Beşiktaş'ın birbirini seven, birbirine saygı duyan oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Sergen Yalçın da mazeretlere sığınmadan elindeki kadroyu verimli kullanıyor. Eksik oyuncuları dert etmiyor, her oyuncusuna güveniyor. Örneğin; Hatayspor maçı sonrası yöneltilen, "Welinton derbide olmayacak. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Onun yerine oynatacak oyuncumuz var" cevabını verdi. Oyuncu grubu bu açıklamayı duyduğunda hocasına karşı güvenle bakar. Sergen hoca da söylemlerinde hep tutarlı davranıyor,onları asla medyanın önüne atıp tartışılacak duruma sokmuyor.