Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

Usta yazardan sert sözler! 'ı bile geçti!

SABAH Spor yazarları futbol gündemini değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan usta yazarlar, 'a verilen cezanın ardından Başkanı tarafından yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Usta yazarlar ayıca pazar günü oynanacak olan - derbisini hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte futbol gündeminin masaya yatırıldığı o açıklamalar

Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:24
Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

SABAH Spor yazarları futbol gündemindeki konuları masaya yatırdı. 'a verilen ceza, Başkanı 'un olay yaratan açıklamaları ve pazar günü oynanacak olan - derbisi hakkında çarpıcı açıklamalar yapıldı.

SORU: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan kararı için F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Gözümüz Tahkim'in üzerinde" dedi. Bu tehdit olarak algılandı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Haddini bil, kurumları etki altına alma" yanıtını verdi. Bu sürece bakış açınız nedir?

Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

USTA YAZARDAN SERT SÖZLER: AZİZ YILDIRIM'I BİLE GEÇTİ

LEVENT TÜZEMEN: , başkanı olduğunda medyanın manşetlerinde şu başlıklar yer alıyordu: "Hayal satmayan, ezeli rakibini takdir eden yeni bir başkan modeli.." 2 Ağustos 2018'de SABAH'taki yazımda Başkan Ali Koç'un söylemlerini yorumlarken, Türk futbolunda özellikle büyük kulüpler arasındaki kavgaların, demeç savaşlarının sona ereceğini vurguladım. Hatta Koç'un başkanlığıyla birlikte "Hatanın kendisinde olduğunu bildiği halde çareyi başkalarının huzurunu bozmakta bulan" başkanlık modeli döneminin kapandığını iddia ettim. Yanıldım. Ali Koç yürüttüğü seçim kampanyasında 'a yönelik şöyle demişti: "Rakiplerle kavga edip kendi ayağımıza sıkıyoruz.. Nefret dili kullanıyoruz. Benimle birlikte Fenerbahçe saygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacak." Sayın Ali Koç'un ne yazık ki vaatleri ile eylemleri arasında 3 yıldır dev çelişkiler var. TFF, MHK, Tahkim, Disiplin, Yayıncı kuruluşlar hep suçlu. Hakemler rezil. , , Trabzonspor ise hep kötü. Sayın Koç, kötülediğiniz Aziz Yıldırım'ı bile geçtiniz. Önerim; Siz gelin başkanlık dönemi öncesi saygı gören davranışlarınıza dönün.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

GÜRCAN BİLGİÇ: İki kulübün de uzman olduğu bir oynama alanı Federasyon. En az 7 maç ceza alması gereken Fatih Terim'in, PFDK'dan 5'le çıkıp, Tahkim'de 4'le bitirmesi kimse için sürpriz olmadı. UÇK'nın kararının doğruluğu sorgulanmadan, Tahkim Kurulu'nun ne karar vereceği "tahmin edildiği" için 'un çıkışı bir "gözdağı"… Ne zaman ki "kara gece" açıklaması yapıldı, baltalar gömüldüğü yerden çıktı.

Dikkat ederseniz, UÇK kararı öncelikle Beşiktaş'ı etkilediği halde ses çıkarmadılar. , bu tartışmadan, geçmiş sezonlarda olduğu gibi "sıyrılarak kaçan" olabilir. İki kulüp birbirine öyle bir odaklandı ki, onların maçlarındaki hakem kararları tartışılmıyor. Yani; saatler Beşiktaş'a kuruluyor.

Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

"BU İŞİ LİG BAŞLAMADAN ÖNCE ÇÖZMELERİ GEREKİYORDU"

BÜLENT TİMURLENK: Oğulcan transferindeki uyuşmazlık için temmuz ayında kurallar neyse şimdi de aynı… Üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş. Ligde 17 maç oynanmış, Oğulcan skorlara tesir etmiş, şimdi karar çıkıyor. Bu işi lig başlamadan önce çözmeleri gerekiyordu. Ezeli rekabette başkanların camiaları baskı altına almak, strese sokmak gibi durumları çeyrek asırlık gelenek. Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları, Florya ve yönetim arasındaki transfer gerginliğini "ikinci plana attı ve derbi öncesi Galatasaray camiasını kenetledi.

"RİZESPOR TARAFTARIYLA KONUŞTUM..."

FATİH DOĞAN: Rize-Oğulcan- arasındaki bir olaya F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un dışarıdan müdahale etmesi açık bir kavga nedeni ki- bu anlaşmazlığın boyutlarını değiştirdi. 2011'de Trabzonspor, kendilerine imza attıktan sonra Karlsruhe ile sözleşme yenileyen ve sonra Hamburger'a imza atan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikâyet etmişti. FIFA'daki dosya CAS'a taşınmış ve CAS, Hakan'a 6 ay futboldan men ile para cezası vermişti. Oğulcan'ın Galatasaray'a gitmesi üzerine mağdur olan Rize son değil ama ilk hukuk zaferini UÇK'da kazanmış durumda. 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza kararını cebine koyduğuna göre eli hukuken güçlü... Bu konunun uzaması ya da bitmesi Rize'nin izleyeceği yola bağlı. Rizespor tarafıyla konuştum, "Sonuna kadar hakkımızı alacağız" noktasında...

Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

DERBİDE FAVORİ TAKIM KİM?

HER MEVKİDE SAĞLAM

SORU: Zirvede nefes nefese bir mücadele var... ve 35 puanda. G.Saray 33 puanla takipte. Kimi avantajlı görüyorsunuz?

TÜZEMEN: Beşiktaş'ın birbirini seven, birbirine saygı duyan oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Sergen Yalçın da mazeretlere sığınmadan elindeki kadroyu verimli kullanıyor. Eksik oyuncuları dert etmiyor, her oyuncusuna güveniyor. Örneğin; Hatayspor maçı sonrası yöneltilen, "Welinton derbide olmayacak. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Onun yerine oynatacak oyuncumuz var" cevabını verdi. Oyuncu grubu bu açıklamayı duyduğunda hocasına karşı güvenle bakar. Sergen hoca da söylemlerinde hep tutarlı davranıyor,onları asla medyanın önüne atıp tartışılacak duruma sokmuyor.

SON DAKİKA