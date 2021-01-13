Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

"BU İŞİ LİG BAŞLAMADAN ÖNCE ÇÖZMELERİ GEREKİYORDU"
BÜLENT TİMURLENK: Oğulcan transferindeki uyuşmazlık için temmuz ayında kurallar neyse şimdi de aynı… Üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş. Ligde 17 maç oynanmış, Oğulcan skorlara tesir etmiş, şimdi karar çıkıyor. Bu işi lig başlamadan önce çözmeleri gerekiyordu. Ezeli rekabette başkanların camiaları baskı altına almak, strese sokmak gibi durumları çeyrek asırlık gelenek. Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları, Florya ve yönetim arasındaki transfer gerginliğini "ikinci plana attı ve derbi öncesi Galatasaray camiasını kenetledi.
"RİZESPOR TARAFTARIYLA KONUŞTUM..."
FATİH DOĞAN: Rize-Oğulcan-Galatasaray arasındaki bir olaya F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un dışarıdan müdahale etmesi açık bir kavga nedeni ki- bu anlaşmazlığın boyutlarını değiştirdi. 2011'de Trabzonspor, kendilerine imza attıktan sonra Karlsruhe ile sözleşme yenileyen ve sonra Hamburger'a imza atan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikâyet etmişti. FIFA'daki dosya CAS'a taşınmış ve CAS, Hakan'a 6 ay futboldan men ile para cezası vermişti. Oğulcan'ın Galatasaray'a gitmesi üzerine mağdur olan Rize son değil ama ilk hukuk zaferini UÇK'da kazanmış durumda. 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza kararını cebine koyduğuna göre eli hukuken güçlü... Bu konunun uzaması ya da bitmesi Rize'nin izleyeceği yola bağlı. Rizespor tarafıyla konuştum, "Sonuna kadar hakkımızı alacağız" noktasında...