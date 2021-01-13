Usta yazardan sert sözler! Aziz Yıldırım'ı bile geçti!

GÜRCAN BİLGİÇ: İki kulübün de uzman olduğu bir oynama alanı Federasyon. En az 7 maç ceza alması gereken Fatih Terim'in, PFDK'dan 5'le çıkıp, Tahkim'de 4'le bitirmesi kimse için sürpriz olmadı. UÇK'nın kararının doğruluğu sorgulanmadan, Tahkim Kurulu'nun ne karar vereceği "tahmin edildiği" için Ali Koç'un çıkışı bir "gözdağı"… Ne zaman ki "kara gece" açıklaması yapıldı, baltalar gömüldüğü yerden çıktı.

Dikkat ederseniz, UÇK kararı öncelikle Beşiktaş'ı etkilediği halde ses çıkarmadılar. Beşiktaş, bu tartışmadan, geçmiş sezonlarda olduğu gibi "sıyrılarak kaçan" olabilir. İki kulüp birbirine öyle bir odaklandı ki, onların maçlarındaki hakem kararları tartışılmıyor. Yani; saatler Beşiktaş'a kuruluyor.