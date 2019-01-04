VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Bu sezon Süper Lig'de ilk defa uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, hakemlere de ek gelir sağladı. TFF, sezonun ilk yarısında hakemlere VAR-AVAR görevlerinden 979 bin 200 TL ödeme yaptı. Spor Toto Süper Lig'de sona eren ilk yarıda takımlar ve oyuncular kadar hakemler de oldukça fazla mesai harcadı. Süper Lig hakemi olarak belirlenen 25 hakemin 24'ü 17 hafta içinde birçok maçta çeşitli görevlerde bulunurken, sadece Zorbay Küçük herhangi bir müsabakaya atanmadı. 2018-2019 sezonunda ilk defa uygulanmaya başlanan VAR sistemiyle hakemler geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla yorulmasına rağmen maddi açıdan ise ciddi gelir sağladı. Ligin ilk bölümünde Süper Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası ve VAR-AVAR olarak 41 karşılaşmaya atanan Ali Şansalan, en fazla görev alan isim olarak dikkat çekti. Barış Şimşek de 26 VAR, 4 defa da AVAR olmak üzere tam 30 kez Riva'daki VAR odasına girdi. Fırat Aydınus, 13'er kez Süper Lig ve VAR hizmeti verdi. Cüneyt Çakır da sezon başındaki Süper Kupa görevinin yanı sıra 12 defa düdük çaldı, 13 defa da VAR'ın başına geçti.