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hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Bu sezon Süper Lig'de ilk defa uygulanmaya başlanan () sistemi, hakemlere de ek gelir sağladı. TFF, sezonun ilk yarısında hakemlere VAR-AVAR görevlerinden 979 bin 200 TL ödeme yaptı.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 13:00
VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Spor Toto Süper Lig'de sona eren ilk yarıda takımlar ve oyuncular kadar hakemler de oldukça fazla mesai harcadı.

VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Süper Lig hakemi olarak belirlenen 25 hakemin 24'ü 17 hafta içinde birçok maçta çeşitli görevlerde bulunurken, sadece Zorbay Küçük herhangi bir müsabakaya atanmadı.

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VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

2018-2019 sezonunda ilk defa uygulanmaya başlanan sistemiyle hakemler geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla yorulmasına rağmen maddi açıdan ise ciddi gelir sağladı.

VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Ligin ilk bölümünde Süper Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası ve -AVAR olarak 41 karşılaşmaya atanan Ali Şansalan, en fazla görev alan isim olarak dikkat çekti.

VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Barış Şimşek de 26 , 4 defa da AVAR olmak üzere tam 30 kez Riva'daki VAR odasına girdi.

VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Fırat Aydınus, 13'er kez Süper Lig ve hizmeti verdi.

VAR hakemlere ek gelir oldu! En çok kazanan...

Cüneyt Çakır da sezon başındaki Süper Kupa görevinin yanı sıra 12 defa düdük çaldı, 13 defa da 'ın başına geçti.

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