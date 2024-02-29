Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
07:44
VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...
Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı ve birçok tartışmalı hakem kararlarını geride bıraktık. TFF, geçtiğimiz haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında verilen penaltı kararının konuşmaları paylaşıldı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, VAR kayıtları için çarpıcı sözler kaleme alırken, PFDK'nin Mauro Icardi'ye verdiği cezanın da perde arkasını yazdı. İşte dikkat çeken çarpıcı detaylar...