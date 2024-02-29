VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

Hakem Cihan Aydın'ın telaşı, ses tonundaki paniği ve sonrasında penaltıyı verişi... Ben de hakem olsam ve VAR benimle böyle bir konuşma yapsa ve görüntü gösterse penaltıyı verirdim. Aslında Erkan Engin, VAR'a çağırmadan kararını Aydın'a bildirseydi direkt penaltı diye.