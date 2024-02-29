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Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 07:44

VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı ve birçok tartışmalı hakem kararlarını geride bıraktık. TFF, geçtiğimiz haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında verilen penaltı kararının konuşmaları paylaşıldı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, VAR kayıtları için çarpıcı sözler kaleme alırken, PFDK'nin Mauro Icardi'ye verdiği cezanın da perde arkasını yazdı. İşte dikkat çeken çarpıcı detaylar...

SPOR SERVİSİ
VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı geride bıraktık. TFF, geçtiğimiz haftanın özellikle de tartışmalara sebep olan maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

TFF, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında verilen penaltı kararında hakem ve VAR odası arasında konuşulanları paylaştı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, VAR kayıtları için çarpıcı sözler kaleme alırken, PFDK'nin Mauro Icardi'ye verdiği cezanın da perde arkasını yazdı. İşte dikkat çeken çarpıcı detaylar...

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VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

"VAR PROTOKOLÜNE UYMAYAN SÖZLER..."

İkinci defa VAR kayıtları açıklandı bu hafta… En çok merak edilen Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu idi.

VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

Kayıtları dinlerken VAR hakeminin bir orta hakemi açık ve net bir şekilde yönlendirdiğine tanık olduk. Özellikle VAR'daki isim Erkan Engin'in, "Hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor" cümleleri VAR protokolüne uymayan sözler…

VAR kayıtları hangi hakemi, neden yaktı? 9 maddede Icardi olayının perde arkası...

Hakem Cihan Aydın'ın telaşı, ses tonundaki paniği ve sonrasında penaltıyı verişi... Ben de hakem olsam ve VAR benimle böyle bir konuşma yapsa ve görüntü gösterse penaltıyı verirdim. Aslında Erkan Engin, VAR'a çağırmadan kararını Aydın'a bildirseydi direkt penaltı diye.

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