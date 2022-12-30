Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda?

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Taraftarlar takımlarını destelemek için ekran başında olacak. THY EuroLeague tablosunda bir süredir koruduğu liderlikten 3. Sıraya düşen Fenerbahçe basketbol takımı, yeniden eski temposuna kavuşmak istiyor. Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki, Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?