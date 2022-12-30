Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda?

THY Basketbol Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe Beko Virtus Bologna deplasmanına çıkıyor. Lige oldukça iddialı başlayan sarı lacivertliler son maçlarda tempodan düştü. İtalyan takımla karşı karşıya gelecek Kanarya için bu maç oldukça kritik. Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Taraftarlar maçı canlı yayın ile takip edecek. Peki, Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte, EuroLeague Fenerbahçe basket maçı canlı yayın kanalı ve kadrosu…