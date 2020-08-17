Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

Demirel, "Burada yer alan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok futbol bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz."