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Galeri Volkan Demirel'den flaş itiraf! "Erol Bulut ve Sergen Yalçın..."
Futbolculuk döneminde uzun süre formasını giydiği Fenerbahçe'de efsaneleşen Volkan Demirel, sarı-lacivertli renkler altında antrenörlük kariyerine başlamıştı. Yeniden başlayan antrenörlük kursunda açıklamalarda bulunan Demirel, Erol Bulut, Sergen Yalçın ve Okan Buruk'a övgüler dizerken flaş itiraflarda da bulundu. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 17.08.2020
12:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
12:41
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Türkiye
Futbol Federasyonu ( TFF), corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.
Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen Volkan Demirel, " UEFA'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs."
"7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor."
"Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz."
"Her şey çok güzel gidiyor. Sadece tek dezavantaj, havanın sıcaklığı. Ama bir yerlere gelmek istiyorsak da bazı zorlukları çekeceğiz. O yüzden o da bize sıkıntı yaratmıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek'' dedi.
"FUTBOLU BİLEN TEKNİK DİREKTÖRLERİN DAHA ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Volkan Demirel, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan Erol Bulut, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Okan Buruk gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı.
Demirel, "Burada yer alan
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok futbol bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz."