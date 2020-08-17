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'den flaş itiraf! " ve ..."

Futbolculuk döneminde uzun süre formasını giydiği Fenerbahçe'de efsaneleşen Volkan Demirel, sarı-lacivertli renkler altında antrenörlük kariyerine başlamıştı. Yeniden başlayan antrenörlük kursunda açıklamalarda bulunan Demirel, Erol Bulut, Sergen Yalçın ve Okan Buruk'a övgüler dizerken flaş itiraflarda da bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 12:41
Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

Türkiye Federasyonu (), corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan yardımcı antrenörlerinden , açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen , "'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre 'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs."

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Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

"7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor."

Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

"Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz."

Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

"Her şey çok güzel gidiyor. Sadece tek dezavantaj, havanın sıcaklığı. Ama bir yerlere gelmek istiyorsak da bazı zorlukları çekeceğiz. O yüzden o da bize sıkıntı yaratmıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek'' dedi.

Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

"FUTBOLU BİLEN TEKNİK DİREKTÖRLERİN DAHA ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan , , ve gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı.

Volkan Demirel'den flaş itiraf! Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

Demirel, "Burada yer alan , ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz."

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