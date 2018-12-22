Volkan Demirel'den şok karar!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sürpriz bir karar aldı. Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertli file bekçisi geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı. Volkan Demirel, futbolu bırakmaya karar verdi. Kaptan Demirel'in teknik Ersun Yanal'ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim. 16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde. Akşam'ın haberine göre, af kararı çıkmaması halinde 37'lik kaleci devre arasında eldivenlerini asacak. Volkan sezon başında da bu görüşünü açıklamıştı.