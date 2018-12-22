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'den şok karar!

'de kadro dışı bırakılan sürpriz bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 11:20
Volkan Demirel'den şok karar!

'nin tecrübeli eldiveni , Ozan Tufan, Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Volkan Demirel'den şok karar!

Sarı-lacivertli file bekçisi geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

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Volkan Demirel'den şok karar!

, futbolu bırakmaya karar verdi.

Volkan Demirel'den şok karar!

Kaptan Demirel'in teknik Ersun Yanal'ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim.

Volkan Demirel'den şok karar!

16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde.

Volkan Demirel'den şok karar!

Akşam'ın haberine göre, af kararı çıkmaması halinde 37'lik kaleci devre arasında eldivenlerini asacak.

Volkan Demirel'den şok karar!

Volkan sezon başında da bu görüşünü açıklamıştı.

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