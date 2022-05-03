Giriş Tarihi: 03.05.2022 20:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
20:59
Xavi Hernandez Barcelona'yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...
Avrupa futbolunun en başarılı kulüplerinden birisi olan İspanya LaLiga'da mücadele eden Barcelona, son yıllarda eski günlerini aratır oldu. LaLiga'da ve Avrupa kupalarında başarıdan uzak kalan Barça, efsane futbolcusu Xavi Hernandez ile yeni bir yapılanmanın temellerini attı. Xavi ve Barcelona birlikteliğinde yeni dönem ise yaz transfer döneminde gerçekleşecek. İspanyol medyası, Barcelona'nın transfer listesindeki yıldızları yazdı.