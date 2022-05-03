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Haberler Galeri Xavi Hernandez Barcelona'yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...
Giriş Tarihi: 03.05.2022 20:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 20:59

Xavi Hernandez Barcelona'yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Avrupa futbolunun en başarılı kulüplerinden birisi olan İspanya LaLiga'da mücadele eden Barcelona, son yıllarda eski günlerini aratır oldu. LaLiga'da ve Avrupa kupalarında başarıdan uzak kalan Barça, efsane futbolcusu Xavi Hernandez ile yeni bir yapılanmanın temellerini attı. Xavi ve Barcelona birlikteliğinde yeni dönem ise yaz transfer döneminde gerçekleşecek. İspanyol medyası, Barcelona'nın transfer listesindeki yıldızları yazdı.

Xavi Hernandez Barcelona’yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Tarihi başarılarla dolu olan İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük futbol kulüpleri arasında yer alan Barcelona, son yıllarda beklentilerin altında bir performans sergiliyor.

Xavi Hernandez Barcelona’yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da şampiyonluklardan uzak kalan İspanyol devi, Xavi Hernandez ile yeni bir döneme girdi.

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Xavi Hernandez Barcelona’yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Geçtiğimiz sezon Lionel Messi'nin de takımdan ayrılmasıyla birlikte görkemli günlerinden iyice uzaklaşan Barça'da, Xavi Hernandez ile birlikte yeni bir yapılanmanın ilk adımları atılıyor.

Xavi Hernandez Barcelona’yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Bu sezonun ortasında takımın başına geçen efsane isim Xavi, aldığı başarılı sonuçlarla iyi sinyaller vermiş olsa da kadrosundaki eksikler nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşadı.

Xavi Hernandez Barcelona’yı baştan yaratıyor! Dünyaca ünlü yıldızlarla dolu transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Xavi'yle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gözüken Barcelona, Frankfurt'a elenerek turnuvaya veda etti. Bu durum, Barcelona yönetimini transferde yeni bir rota çizmek zorunda bıraktı.

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