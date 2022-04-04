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Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:48

TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

Yeni TFF başkanı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere bugün gelen son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Özdemir yerine Servet Yardımcı, Haziran ayına kadar vekaleten başkanlık yapacağını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası "Yeni TFF başkanı kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Vekaleten görevi üstlenen Servet Yardımcı, Haziran ayına kadar başkanlık koltuğuna oturacak. Peki, Nihat Özdemir'den sonra Yeni TFF başkanı kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? İşte tüm detaylar...

TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa ettiğini duyururken gözler yeni TFF başkanına çevrildi. Kurulun açıklamasında geçici süreliğine Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edeceği ifade edilmiştir. Bu noktada "Nihat Özdemir'den sonra Yeni TFF başkanı kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler?" soruları gündemdeki yerini aldı. Futbol camiasında gözler konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. Peki, TFF başkanı kim oldu, değişti mi? İşte detaylar...

TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

NİHAT ÖZDEMİR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ve Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık yapacağını açıkladı.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde... Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi...

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istedi ve istifa etti. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlığı yürütecek.

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TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir" denildi.

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.

TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

ADAYLAR KİMLER?

Servet Yardımcı

Ahmet Ağaoğlu

Göksel Gümüşdağ

Hamit Altıntop

Ahmet Nur Çebi

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