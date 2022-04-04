Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:48

TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu, değişti mi?

Yeni TFF başkanı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere bugün gelen son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Özdemir yerine Servet Yardımcı, Haziran ayına kadar vekaleten başkanlık yapacağını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası "Yeni TFF başkanı kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Vekaleten görevi üstlenen Servet Yardımcı, Haziran ayına kadar başkanlık koltuğuna oturacak. Peki, Nihat Özdemir'den sonra Yeni TFF başkanı kim olacak, belli oldu mu, adaylar kimler? İşte tüm detaylar...