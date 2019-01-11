Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

Serie A devlerinden Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı gol, takımının 2018 yılında attığı en iyi gol seçildi. İtalyan ekibi Roma'da başarıyla forma giyen Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı gol 2018'in en iyi golü seçildi. 21 yaşındaki milli yıldız, Serie A devinin 2018 yılında takımda atılan en iyi golü seçtiği yarışmada Romalı taraftarların oylarıyla birinciliği göğüsledi. Avrupa devlerinin transfer listesine de giren Cengiz, bu sezon Roma'da 23 maça çıktı, 6 gol atarken 8 asist yaptı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengz Ünder, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkez CIES'in raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde forma giyen futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek 100 isim arasında yer almıştı. Alman Transfermarkt sitesinin yaptığı, oyuncu değerlerine ilişkin son güncelleme, Cengiz Ünder'in büyük yükselişine sahne oldu. Sezon başında bonservis değeri 27 milyon olarak gösterilen Cengiz için altı aylık aranın ardından yapılan son değerlendirme, 35 milyon euro rakamını ortaya koydu.