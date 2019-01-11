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Yılın en iyi golü 'den!

Serie A devlerinden 'da top koşturan 'in Udinese'ye attığı gol, takımının 2018 yılında attığı en iyi gol seçildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 09:36
Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

İtalyan ekibi 'da başarıyla forma giyen 'in Udinese'ye attığı gol 2018'in en iyi golü seçildi.

Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

21 yaşındaki milli yıldız, Serie A devinin 2018 yılında takımda atılan en iyi golü seçtiği yarışmada Romalı taraftarların oylarıyla birinciliği göğüsledi.

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Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

Avrupa devlerinin transfer listesine de giren Cengiz, bu sezon 'da 23 maça çıktı, 6 gol atarken 8 asist yaptı.

Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

'da forma giyen milli futbolcu Cengz Ünder, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkez CIES'in raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde forma giyen futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek 100 isim arasında yer almıştı.

Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

Alman Transfermarkt sitesinin yaptığı, oyuncu değerlerine ilişkin son güncelleme, 'in büyük yükselişine sahne oldu.

Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!

Sezon başında bonservis değeri 27 milyon olarak gösterilen Cengiz için altı aylık aranın ardından yapılan son değerlendirme, 35 milyon euro rakamını ortaya koydu.

Yılın en iyi golü Cengiz Ünder'den!
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