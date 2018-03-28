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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri

Giriş Tarihi: 28.03.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 18:57
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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

Futbol ekonomisi her gün katlanarak büyürken takımların, ler için ödediği ücret de bu büyümeyle orantılı olarak artıyor. Bundan 10 yıl önce yapılan transferler için ödenen bonservis ücretiyle günümüzde ödenen tutarlar arasında son derece yüksek bir fark mevcut. Futbol ekonomisindeki bu büyüme liglere göre farklılık arz ediyor. Öyle ki son yıllarda transfer piyasasına İngiltere Premier Lig damga vuruyor.

İşte İngiliz ekiplerinin kasasını dolduran süreç ve futbol tarihine damga vuran transferler:

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

İngiltere Premier Lig, 2015'in şubat ayında yayın haklarını 2015-2018 yıllarını kapsayan bir anlaşmayla 5.14 milyar Sterlin karşılığında satmış ve bu durum İngiliz ekiplerinin, dönemlerinde isimlerini son derece yüksek bonservis bedelleriyle yan yana getirmişti.

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

İngiltere Premier Lig'in 2019-2022 yıllarını kapsayacak yeni yayın anlaşmasının değeri ise 4.64 milyar sterlin.

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

Bu yayın anlaşması bir önceki anlaşmaya göre 500 milyon Sterlin'in üzerinde bir değer kaybına işaret etse de İngiltere, hala Avrupa'da e en çok para yatıran ülke.

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

Nitekim 5 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan CIES Football Observatory adlı araştırma şirketinin raporuna göre Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde kış döneminde harcanan 1 milyar 67 milyon Euro'nun 545 milyon Euro'sunu harcayan İngiliz kulüpleri en yakın rakibi İspanya'ya 226 milyon Euro fark atıyor.

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

Buna karşın 20. yüzyılın sonlarında için en yüksek harcamaları İtalyan kulüpleri yapıyordu. Hatta futbol tarihinde 10 milyon Sterlin bonservis barajını aşan ilk takım İtalya Seri A'dan Milan oldu.

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Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı leri
Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri

Milan, Fransız ekibi Marsilya'dan Jean-Pierre Papin'i 10 milyon Sterlin karşılığında etti.

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