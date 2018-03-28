Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, 1 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması ve takımın son durumu hakkında konuştu. İşte Belhanda'nın o açıklamaları: Ligin en iyisi biziz. Trabzonspor maçı zor olacak. İlk yarıda Trabzon'da oynadığımız maçı kaybetmiştik. Ama bu sefer kendi sahamızda kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Umarım taraftarlarımıza zevkli bir maç izletiriz. Belhanda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili olarak da şu açıklamaları yaptı: Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör. Gelişiyle bize büyük enerji verdi. Takım olarak çok formdayız.