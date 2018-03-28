Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Ligin en iyisi biziz"

Giriş Tarihi: 28.03.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 19:36
  • 1
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'ın Faslı oyuncusu , A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, 1 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması ve takımın son durumu hakkında konuştu.

İşte Belhanda'nın o açıklamaları:

  • 2
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

"Ligin en iyisi biziz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

"Trabzonspor maçı zor olacak. İlk yarıda Trabzon'da oynadığımız maçı kaybetmiştik."

  • 4
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

"Ama bu sefer kendi sahamızda kendi taraftarımız önünde oynayacağız."

  • 5
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

"Umarım taraftarlarımıza zevkli bir maç izletiriz."

  • 6
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

Belhanda, Teknik Direktörü 'le ilgili olarak da şu açıklamaları yaptı:

  • 7
  • 8
"Ligin en iyisi biziz"
Younes Belhanda Ligin en iyisi biziz

" çok iyi bir teknik direktör. Gelişiyle bize büyük enerji verdi. Takım olarak çok formdayız."

BİZE ULAŞIN