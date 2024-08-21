Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:14
Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmana konuk oluyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım devler ligine bir adım daha yaklaşmak için avantajı kapmak istiyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri de gündemde. Peki; Young Boys - Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgileri...