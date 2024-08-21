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Haberler Galeri Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:14

Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmana konuk oluyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım devler ligine bir adım daha yaklaşmak için avantajı kapmak istiyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri de gündemde. Peki; Young Boys - Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgileri...

Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları sporseverlerin gündeminde. Maç öncesi gelen Barış Alper Yılmaz haberleri taraftarın gündemindeki yerini alırken maçın canlı yayın ekranı başında yerler alındı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı şifresiz mi merak ediliyor. Peki; Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda ilk maçına çıkıyor. İsviçre Wankdorf Stadı'nda oynanacak Young Boys - Galatasaray maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

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Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftar; Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edecek.

Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Young Boys - Galatasaray karşılaşmasında Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı bugün!

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA!

İlk maçtan avantajı kapmak isteyen Galatasaray rövanşta adını gruplara yazdırmak istiyor. Galatasaray'ın rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.

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