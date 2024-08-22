Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:44
Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti | 5 gol, 1 kırmızı kart! İşte, dakika dakika GS maç özeti
Galatasaray Avrupa'da yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıktı. Deplasmanda Play-off turunda mücadele eden olan sarı-kırmızılılar bu akşam mağlup oldu. Heyecan verici karşılaşma Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadyumu'nda oynanırken, maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray, Young Boys maçının özeti ve skoru!