Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin deplasmanda oynadığı mücadele öncesinde rövanş müsabakası tarihi de netleşti. GS-Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda turu geçen takım adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak! Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte, Young Boys-Galatasaray maç özeti!