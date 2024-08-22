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Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:09

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys'a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

Galatasaray Avrupa'da yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıktı. Deplasmanda Play-off turunda mücadele eden olan sarı-kırmızılılar bu akşam mağlup oldu. Heyecan verici karşılaşma Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadyumu'nda oynanırken, maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray, Young Boys maçının özeti ve skoru!

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin deplasmanda oynadığı mücadele öncesinde rövanş müsabakası tarihi de netleşti. GS-Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda turu geçen takım adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak! Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte, Young Boys-Galatasaray maç özeti!

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ SERÜVENİ BAŞLADI

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.

Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetti.

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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

TUR İSTANBUL'A KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray ile Young Boys karşı karşıya geldi. Müsabakayı Young Boys 3-2'lik skorla kazandı.

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

GOLLERİ KİM ATTI?

Young Boys'un golleri 3'te ve 45+4'te Monteiro, 86'da ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 66'da ve 72'de Batshuayi kaydetti.

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maç özeti: Galatasaray, Young Boys’a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Montero'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da Sara'nın rakip ceza sahasına nefis pasında Icardi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

Abdülkerim Bardakcı, Ganvoula'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31. dakikada Young Boys kalecisi David von Ballmoos sakatlandı ve maça devam edemedi. Yedek kaleci Marvin Keller oyuna girdi.

44. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mertens'in serbest vuruştan ortasında Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

45+4 Young Boys, Monteiro'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.

45+6' İlk yarı sona erdi.

SON DAKİKA