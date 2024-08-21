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Haberler Galeri Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢
Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:39

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

Galatasaray Avrupa'da yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıkıyor. Deplasmanda Play-off turunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar bu akşam galibiyet için ter dökecek. Heyecan verici karşılaşma Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadyumu'nda oynanırken, maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı izle bilgisi!

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde rövanş müsabakası tarihi de netleşti. GS-Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda turu geçen takım adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak! Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı hangi kanalda,şifresiz mi? İşte, Young Boys-Galatasaray maçı canlı izle linki!

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonuna katılmak isteyen temsilcimiz Galatasaray, Young Boys karşısında sahaya çıkyıor.

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele bugün (21 Ağustos) saat 22.00'da başlayacak.

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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

YOUNG BOYS-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden de takip edilebilecek.

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Young Boys Galatasaray maçı canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

SARI-KIRMIZILILARIN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın İsviçre deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i belli oldu. Galatasaray'ın sahaya Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi hücum hattıyla çıkması bekleniyor.

Defans hattı ise Jelert, Nelsson, Abdülkerim ve Dubois'e emanet olacak. İşte, sarı-kırmızılıların muhtemel 11'...

Galatasaray:Muslera-Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Sara-Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu-Icardi.

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