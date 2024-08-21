Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
21:39
Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢
Galatasaray Avrupa'da yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıkıyor. Deplasmanda Play-off turunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar bu akşam galibiyet için ter dökecek. Heyecan verici karşılaşma Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadyumu'nda oynanırken, maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı izle bilgisi!