Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı CANLI İZLE | GS maçı TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA📢

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde rövanş müsabakası tarihi de netleşti. GS-Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda turu geçen takım adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak! Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı hangi kanalda,şifresiz mi? İşte, Young Boys-Galatasaray maçı canlı izle linki!