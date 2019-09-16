Yunanistan'dan Türk sporculara utandıran hareketler

"HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU"
Karşılaşmada tribünde olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "taraftarın tahrik olacağı" gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi.
Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay-yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, "Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdüler. Bunları karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF'ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyuncularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu" dedi.