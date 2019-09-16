Yunanistan'dan Türk sporculara utandıran hareketler

Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, "Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telefi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19-23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiyemizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz budur" diye konuştu.