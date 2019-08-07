Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Trabzonspor'dan transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı yeni takımı Lille'e imza atıp ilk idmanına çıkarken sözleşmesindeki kritik madde de ortaya çıktı. Trabzonspor'dan transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı yeni takımı Lille'e imza atıp ilk idmanına çıkarken sözleşmesindeki kritik madde de ortaya çıktı. Ve Yusuf Yazıcı resmen Lille'de... Milli futbolcu, dün Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin mali yönü de Trabzon tarafından açıklandı. Lille, bonservis için 16.5 milyon Euro ödeyecek. Yusuf en az 25 maç oynarsa, bordo mavililer 1 milyon Euro daha alacak. Fransız ekibi, Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin de tapusunu Bordo mavililere verdi. Lille Yusuf'u, kiralar veya satarsa, gelirin yüzde 20'si Trabzon'a verilecek. Fransızlar, Yusuf'u Süper Lig'den bir takıma kiralar ya da satarsa, 20 milyon Euro'luk tazminat ödeyecek.