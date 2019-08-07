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'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Trabzonspor'dan transfer olan milli futbolcumuz yeni takımı Lille'e imza atıp ilk idmanına çıkarken sözleşmesindeki kritik madde de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 08:05
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Trabzonspor'dan transfer olan milli futbolcumuz yeni takımı Lille'e imza atıp ilk idmanına çıkarken sözleşmesindeki kritik madde de ortaya çıktı.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Ve resmen Lille'de... Milli futbolcu, dün Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Transferin mali yönü de Trabzon tarafından açıklandı. Lille, bonservis için 16.5 milyon Euro ödeyecek.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Yusuf en az 25 maç oynarsa, bordo mavililer 1 milyon Euro daha alacak.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Fransız ekibi, Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin de tapusunu Bordo mavililere verdi.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Lille Yusuf'u, kiralar veya satarsa, gelirin yüzde 20'si Trabzon'a verilecek.

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki sürpriz 'Türkiye' maddesi

Fransızlar, Yusuf'u Süper Lig'den bir takıma kiralar ya da satarsa, 20 milyon Euro'luk tazminat ödeyecek.

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