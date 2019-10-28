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'ya büyük onur

Fransa Ligue 1'de Lille'in Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asist yapan 'nın performansına Fransız basını hakkını verdi.

AA Spor
Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:58
Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu , Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetelerinden L'Equipe'in yaptığı haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

22 yaşındaki milli futbolcu, Fransa Ligue 1'de bu hafta Lille'in evinde Bordeaux ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergileyerek takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu.

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Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

L'Equipe, haftanın en iyi 11'inde yer verdiği milli futbolcuya 8 de puan verdi.

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

Fransız dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'nin hazırladığı haftanın 11'inde milli futbolcu 'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Paris Saint-Germain'den de 4 futbolcu yer aldı.

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

L'Equipe'in yaptığı haftanın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

Gautier Larsonneur (Brest)

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

Mohamed Simakan (Strasbourg)

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