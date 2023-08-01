Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:39

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE || FB maçı S Sport Plus canlı yayın ekranında! UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle

Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmaları başladı. Moldova temsilcisi Zimbru'yu Kadıköy'de 5 – 0 gibi farklı bir skorla geçen sarı lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna çıkmak için Zimbru'yu geçmesi lazım. Turu geçtiği takdirde Lüksemburg'dan FC Differdange ve Slovenya'dan Maribor eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Maç S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada Zimbru Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini almış durumda. İşte Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı