Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:03

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 listesi belli oluyor. ZTK kura çekimi A Spor canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Son 16 turu sonrası çeyrek finale yükselen 8 takım kupa için mücadele ediyor. ZTK çeyrek final eşleşmeleri, maç tarihleri ve fikstür araştırılmaya başladı. Taraftar Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi kim oldu, belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl? İşte, kura çekilişi ardından eşleşmeler ve rakipler…