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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:03

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 listesi belli oluyor. ZTK kura çekimi A Spor canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Son 16 turu sonrası çeyrek finale yükselen 8 takım kupa için mücadele ediyor. ZTK çeyrek final eşleşmeleri, maç tarihleri ve fikstür araştırılmaya başladı. Taraftar Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi kim oldu, belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl? İşte, kura çekilişi ardından eşleşmeler ve rakipler…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri son dakika belli oluyor. Son 16'dan çeyrek finale kalan Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor bugün gerçekleşen ZTK çeyrek final kura çekimi ardından rakiplerini öğreniyor. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor canlı yayını ile takip ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 listesi ile Galatasaray'ın rakibi ve Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 24 Ocak Salı (bugün) saat 14.00'da yayında olacak.

Kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2023

Türkiye Kupasında henüz eşleşmeler belli olmadı. Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi için heyecan dorukta. Eşleşmeler açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Sivasspor

Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir FK

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta; çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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