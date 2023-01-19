Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:10

ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu yarın oynanacak olan Gaziantep FK - Konyaspor ve Fenerbahçe - Rizespor maçlarının ardından çeyrek finale çıkan takımlar netleşecek. Bu müsabakaların ardından yapılacak kura çekimi sonrası belirlenen eşleşmelerle çeyrek final maçları oynanmaya başlanacak. Bu bilgilerle tarihleri öğrenmek isteyen futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? sorusuna cevap arıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlama tarihleri ve tüm detaylar.

ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZTK son 16 turu maçlarının sonuna gelinirken çeyrek final için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının başlayacağı tarihi merak edenler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

ZTK çeyrek final başlama tarihleri ve tüm detaylar şöyle;

ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

ZTK çeyrek final maçları 28 Şubat – 1-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL 1. MAÇLARI NE ZAMAN?

Kritik yarı finalin ilk maçları 4-5 veya 6 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak maçlarla oynanacak.

ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL 2. MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final maçlarının 2. Etabı ise 25-26 ve ya 27 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.

ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

ZTK dev final maçı ise 1 Haziran 2023 Perşembe günü ekranlara gelecek.

KAYNAK: TFF

SON DAKİKA