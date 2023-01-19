ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu yarın oynanacak olan Gaziantep FK - Konyaspor ve Fenerbahçe - Rizespor maçlarının ardından çeyrek finale çıkan takımlar netleşecek. Bu müsabakaların ardından yapılacak kura çekimi sonrası belirlenen eşleşmelerle çeyrek final maçları oynanmaya başlanacak. Bu bilgilerle tarihleri öğrenmek isteyen futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? sorusuna cevap arıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlama tarihleri ve tüm detaylar.