ZTK Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? çeyrek final ne zaman, hangi tarihte?

ZTK son 16 turu maçlarının sonuna gelinirken çeyrek final için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının başlayacağı tarihi merak edenler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

ZTK çeyrek final başlama tarihleri ve tüm detaylar şöyle;