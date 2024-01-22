Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları için kura çekimi ile ilgili gelişmeler futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, gelişmeler...