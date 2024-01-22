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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:32

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi için nefesler tutuldu. 18 Ocak'ta oynanan mücadelelerin ardından 5. tur maçları sona ermişti. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Bu turda müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Futbolseverler ise kura çekimine dair ayrıntılara odaklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turuna hangi takımlar ve diğer önemli gelişmeler…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları için kura çekimi ile ilgili gelişmeler futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, gelişmeler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

Samsunspor

24 Erzincanspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar

Trabzonspor

Konyaspor

Sivaspor

Galatasaray

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