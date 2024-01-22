Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi tarihi ve takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi için nefesler tutuldu. 18 Ocak'ta oynanan mücadelelerin ardından 5. tur maçları sona ermişti. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Bu turda müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Futbolseverler ise kura çekimine dair ayrıntılara odaklandı. Peki; Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turuna hangi takımlar ve diğer önemli gelişmeler…