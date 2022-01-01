Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Kulüpler bazında oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçlarının sona ermesinin ardından başarılı olan takımlar son 16 turu maçlarında mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'na bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek olan takımların hangileri olduğuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen futbolseverler "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı?" sorusu yanıtları ve tüm detaylar.