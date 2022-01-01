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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 23:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 23:06

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Kulüpler bazında oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçlarının sona ermesinin ardından başarılı olan takımlar son 16 turu maçlarında mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'na bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek olan takımların hangileri olduğuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen futbolseverler "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı?" sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları kapsamında oynanan mücadeleler sonunda kazanarak son 16 turuna atlayan takımları öğrenmek isteyenler "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

ZTK son 16 turu maçları başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

SON 16 TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK

Beşiktaş

Kasımpaşa

Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Altaş Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Yukatel Kayserispor

İttifak Holding Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 8-10 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Turnuvanın çeyrek finali 1-3 Mart tarihlerinde, Yarı final ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan 2022 tarihlerinden yarı final ikinci maçları 10-11 veya 12 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı final maçıysa 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna hangi takımlar çıktı? ZTK son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?
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