Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:51

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Trabzonspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesi ise 29 Şubat'ta oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte, 2024 ZTK yarı final maç programı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Trabzonspor ve Beşiktaş ise yarı finale yükseldi. Çeyrek final turu bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ile sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakan ekipler, adını yarı finale yazdırıyor. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte, 2024 ZTK yarı final maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Fenerbahçe kupaya veda ederken, MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçını kazanan ekiple yarı final mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Müsabakaların sonunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA