Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Trabzonspor ve Beşiktaş ise yarı finale yükseldi. Çeyrek final turu bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ile sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakan ekipler, adını yarı finale yazdırıyor. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte, 2024 ZTK yarı final maç programı…