Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı rövanşlı mı? 2024 ZTK yarı final maç programı

Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
12:51
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Trabzonspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesi ise 29 Şubat'ta oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte, 2024 ZTK yarı final maç programı.