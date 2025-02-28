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Haberler Galeri ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:04

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının tamamlanmasının ardından, gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu kura ile birlikte, çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Türkiye Kupası kura çekiminin yapılacağı tarih ve çeyrek finale yükselen takımların listesi...

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlamak üzere. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek final eşleşmeleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, futbolseverlerin merakla beklediği anlardan biri haline gelirken, bu eşleşmelerin ardından takımların çeyrek finaldeki rakipleri belli olacak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Hangi takımlar ZTK çeyrek finale yükseldi?" İşte, ZTK çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih...

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR VE MUHTEMEL EŞLEŞMELER
Seri Başları

Fenerbahçe
Trabzonspor
Beşiktaş
TÜMOSAN Konyaspor

Seri Başsız Takımlar:

Bodrum FK
Yeni Şafak
İskenderunspor
Göztepe
Galatasaray

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ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından, çeyrek final eşleşmeleri 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Kura Çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!
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