ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlamak üzere. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek final eşleşmeleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, futbolseverlerin merakla beklediği anlardan biri haline gelirken, bu eşleşmelerin ardından takımların çeyrek finaldeki rakipleri belli olacak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Hangi takımlar ZTK çeyrek finale yükseldi?" İşte, ZTK çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih...