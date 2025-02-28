Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
08:04
ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının tamamlanmasının ardından, gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu kura ile birlikte, çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Türkiye Kupası kura çekiminin yapılacağı tarih ve çeyrek finale yükselen takımların listesi...