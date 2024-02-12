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Haberler Galeri ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:59

ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü çeyrek finale yükselen son 8 takım arasında yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar 27-29 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı.

ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da çeyrek final kadrosunda kendine yer buldu. Çeyrek finale yükselen takımların eşleşmelerinin nasıl olacağı futbolseverlerin gündeminde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, eyrek finale adını yazdıran takımların listesi...

ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TFF, Türkiye Kupası çeyrek final kura çekim tarihini duyurdu.

"Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

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ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ TAKIMDA?

Çeyrek final kura çekimi saat 14.00'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ!

ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK SON 16 TURU SONUÇLARI

Fatih Karagümrük 2-1 Samsunspor
Ankaragücü 5-1 24 Erzincanspor
Galatasaray 4-2 Bandırmaspor
Sivasspor 0-1 Konyaspor
Başakşehir 3-2 Hatayspor (penaltılar)
Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Antalyaspor 1- 2 Beşiktaş

ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE KALDI?

Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

Konyaspor

Başakşehir

Fenerbahçe

Trabzonspor

Beşiktaş

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