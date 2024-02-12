Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
07:59
ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası kura heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü çeyrek finale yükselen son 8 takım arasında yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar 27-29 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı.