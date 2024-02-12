ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da çeyrek final kadrosunda kendine yer buldu. Çeyrek finale yükselen takımların eşleşmelerinin nasıl olacağı futbolseverlerin gündeminde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, eyrek finale adını yazdıran takımların listesi...