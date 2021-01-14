Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Çifte şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ve üst üste galibiyetler almayı başaran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, Kasımpaşa'yı devirerek çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa da güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak ve kupada yoluna devam etmek için sahada yer alacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kala, 'Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;