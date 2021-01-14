Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?
Fenerbahçe ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin