Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta?

ZTK kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta?

'nda son 16 turu heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de işleri yoluna koyan , sahasında 'yı konuk edecek. Mücadeleyi kazanan ekip, çeyrek finale doğrudan adını yazdıracak. Deplasman ekibi Kasımpaşa da güçlü rakibini evinde devirerek kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye sayılı bir süre kala, 'Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa ZTK maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler

Giriş Tarihi: 14.01.2021 18:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 18:57
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Çifte şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ve üst üste galibiyetler almayı başaran , son 16 turunda ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, Kasımpaşa'yı devirerek çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa da güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak ve kupada yoluna devam etmek için sahada yer alacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kala, 'Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu akşam saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kasımpaşa kupa maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi?

Kupaya 4. turdan dahil olan ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

SON DAKİKA