Giriş Tarihi: 03.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
19:08
ZTK KURA ÇEKİMİ 2024-2025 RAKİPLER || Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri ve maç takvimi
2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası kura çekilişi için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri belli oldu mu, hangi takımlar eşleşti? İşte, TFF yeni sezon maç tarihleri!