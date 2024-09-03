Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:37
ZTK KURA ÇEKİMİ 2024-2025 | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri açıklandı mı, hangi takımlar rakip oldu?
2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası kura çekilişi için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri belli oldu mu, hangi takımlar eşleşti? İşte, TFF yeni sezon maç tarihleri!