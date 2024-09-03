Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
06:52
ZTK KURA ÇEKİMİ 2024-2025 | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? TFF yeni sezon maç tarihleri!
2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası kura çekilişi için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? İşte, TFF yeni sezon maç tarihleri!