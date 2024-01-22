Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:32
ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi dört büyüklerin de yer aldığı takımların da yer aldığı kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda canlı yayınla gerçekleşecek. Gözler şimdi ZTK son 16 tur canlı yayın kanal bilgisinde. İşte, A Spor canlı izle ile ZTK son 16 turu kura çekimi canlı yayın bilgileri…