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Haberler Galeri ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:32

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi dört büyüklerin de yer aldığı takımların da yer aldığı kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda canlı yayınla gerçekleşecek. Gözler şimdi ZTK son 16 tur canlı yayın kanal bilgisinde. İşte, A Spor canlı izle ile ZTK son 16 turu kura çekimi canlı yayın bilgileri…

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

ZTK son 16 turu kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 18 Ocak'ta oynanan nefes kesen mücadelelerin ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. ZTK son 16 kura çekimi canlı izle ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. A Spor canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. İşte, A Spor canlı izle ile ZTK son 16 turu kura çekimi canlı yayın bilgileri…

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

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ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

A SPOR CANLI İZLE

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

Samsunspor

24 Erzincanspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

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