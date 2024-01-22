ZTK SON 16 TUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: A SPOR canlı yayın ile ZTK son 16 turu kura çekimi izle bilgileri

ZTK son 16 turu kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 18 Ocak'ta oynanan nefes kesen mücadelelerin ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. ZTK son 16 kura çekimi canlı izle ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. A Spor canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. İşte, A Spor canlı izle ile ZTK son 16 turu kura çekimi canlı yayın bilgileri…