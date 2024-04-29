Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:46
ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi, sporseverler tarafından sorgulanıyor. Nefes kesen mücadelelerle 23 Nisan'da başlayan yarı final turunun ilk maçlarını sonlandı. Yarı finalde Beşiktaş, Ankaragücü ile, Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş ilk tur maçında Ankaragücü ile çıktığı mücadelede berabere kalarak avantajı elde etti. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük 3-2 mağlup ederek avantajı yakaladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? İşte, ZTK yarı final rövanş maçları detayları