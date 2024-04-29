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Haberler Galeri ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:46

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi, sporseverler tarafından sorgulanıyor. Nefes kesen mücadelelerle 23 Nisan'da başlayan yarı final turunun ilk maçlarını sonlandı. Yarı finalde Beşiktaş, Ankaragücü ile, Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş ilk tur maçında Ankaragücü ile çıktığı mücadelede berabere kalarak avantajı elde etti. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük 3-2 mağlup ederek avantajı yakaladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? İşte, ZTK yarı final rövanş maçları detayları

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

ZTK yarı final rövanş maçları ne zaman, hangi tarihte sorusu araştırılmaya başladı. ZTK ilk tur maçları sonlanırken rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tur sonunda Trabzonspor ve Beşiktaş rakiplerine karşı avantaj elde ettiler. TFF'nin yayınladığı takvimde rövanş maçları tarihleri belli oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri ve detaylar.

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da oynandı. Rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacaktır.

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ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ 2024

Beşiktaş - Ankaragücü : 7 Mayıs Salı / 20:30

Karagümrük - Trabzonspor : 8 Mayıs Çarşamba / 20:30

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

HANGİ TAKIM NASIL FİNALE KALIR?

Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralı uygulanmıyor. Beşiktaş - Ankaragücü karşısında her türlü galibiyette tur atlayacak.

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

Benzer şekilde Ankaragücü, deplasmanda siyah-beyazları mağlup etmesi durumunda final oynayacak. Mücadele beraberlikle tamamlanması durumunda finale yükselen takımı uzatmalar belirleyecek.

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