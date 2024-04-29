ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ TAKVİMİ | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman gerçekleşecek?

ZTK yarı final rövanş maçları ne zaman, hangi tarihte sorusu araştırılmaya başladı. ZTK ilk tur maçları sonlanırken rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tur sonunda Trabzonspor ve Beşiktaş rakiplerine karşı avantaj elde ettiler. TFF'nin yayınladığı takvimde rövanş maçları tarihleri belli oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri ve detaylar.