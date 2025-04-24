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Haberler Galeri ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:20

ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final mücadelesiyle devam ediyor. Trabzonspor ile Göztepe, bu akşam final bileti için kozlarını paylaşacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın finaldeki rakibini belirleyecek. Bordo-mavililer sahasında İzmir temsilcisini ağırlarken, futbolseverler de "Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına dair detaylar...

ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam Trabzon'da yaşanacak. Trabzonspor, kupadaki kader maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Finalde Galatasaray'la karşılaşacak ekibin belli olacağı bu kritik mücadele, futbolseverlerin yakın takibinde. Taraftarlar, maçın başlangıç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Trabzonspor Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Trabzon spor: Uğurcan, Pedro, Mustafa, Batagov, Savic, Ozan, Lundstram, Zubkov, Nwakaeme, Cham ve Banza.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, İsmail Köybaşı, Hugo, Tijanic, Emersonn, Romulo.

ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?