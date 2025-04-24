ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam Trabzon'da yaşanacak. Trabzonspor, kupadaki kader maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Finalde Galatasaray'la karşılaşacak ekibin belli olacağı bu kritik mücadele, futbolseverlerin yakın takibinde. Taraftarlar, maçın başlangıç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Trabzonspor Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?