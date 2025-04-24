Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
11:20
ZTK TS GÖZTEPE KUPA MAÇI! Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final mücadelesiyle devam ediyor. Trabzonspor ile Göztepe, bu akşam final bileti için kozlarını paylaşacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın finaldeki rakibini belirleyecek. Bordo-mavililer sahasında İzmir temsilcisini ağırlarken, futbolseverler de "Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına dair detaylar...