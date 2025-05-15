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Haberler Galeri Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! “Kör adam bile bunu anlardı”
Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:21

Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! “Kör adam bile bunu anlardı”

Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Madrid devinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yine tepki gösterildi. İşte haberin detayları…

Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! Kör adam bile bunu anlardı

Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında sahasında Mallorca ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! Kör adam bile bunu anlardı

Eflatun-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Mbappe, 90+5. dakikada ise Ramon kaydetti.

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Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! Kör adam bile bunu anlardı

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! Kör adam bile bunu anlardı

Milli futbolcumuz aldığı sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! Kör adam bile bunu anlardı

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Rakip kaleye 6 şut çeken Arda, beş anahtar pas Verdi. 65 kez pas veren 20 yaşındaki oyuncu, yüzde 90 isabet sağladı. 6 kez sahipsiz top kazanan başarılı futbolcu, üç de çalım attı.