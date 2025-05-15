Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
19:21
Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! “Kör adam bile bunu anlardı”
Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Madrid devinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yine tepki gösterildi. İşte haberin detayları…