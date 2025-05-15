Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye yeni tepki! “Kör adam bile bunu anlardı”

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Rakip kaleye 6 şut çeken Arda, beş anahtar pas Verdi. 65 kez pas veren 20 yaşındaki oyuncu, yüzde 90 isabet sağladı. 6 kez sahipsiz top kazanan başarılı futbolcu, üç de çalım attı.