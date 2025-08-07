Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
14:14
EUROBASKET 2025 HAZIRLIK MAÇI! Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 öncesi hazırlık maçlarının programını duyurdu. 12 Dev Adam, Litvanya, Almanya ve Karadağ gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelerek turnuva öncesi form tutmayı hedefliyor. Gözünü Avrupa Şampiyonası finaline diken millilerde ilk sınav Litvanya karşısında verilecek.Peki, Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?