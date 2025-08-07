Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EUROBASKET 2025 HAZIRLIK MAÇI! Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 14:14

EUROBASKET 2025 HAZIRLIK MAÇI! Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 öncesi hazırlık maçlarının programını duyurdu. 12 Dev Adam, Litvanya, Almanya ve Karadağ gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelerek turnuva öncesi form tutmayı hedefliyor. Gözünü Avrupa Şampiyonası finaline diken millilerde ilk sınav Litvanya karşısında verilecek.Peki, Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EuroBasket 2025 öncesi FIBA, güncel güç sıralamasını açıkladı. Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Basketbol Takımı, 5 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti. Bu çıkışla birlikte Türkiye, turnuva öncesi rakipleri arasında dikkat çeken ve iddiasını ortaya koyan takımlar arasında yer aldı. Hazırlık maçlarında sergileyeceği performans ise merakla bekleniyor.Peki,Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimi yayımlandı. Buna göre ilk rakip Litvanya olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Litvanya maçı 7 Ağustos perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - LİTVANYA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket yolundaki hazırlık maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

21 DEV ADAM HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ 2025

7 Ağustos Perşembe / 20.00: Türkiye - Litvanya

15 Ağustos Cuma / 18.00: Almanya - Türkiye

20 Ağustos Çarşamba / 19.30: Litvanya - Türkiye

23 Ağustos Cumartesi / 20.00: Türkiye - Karadağ