EUROBASKET 2025 HAZIRLIK MAÇI! Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroBasket 2025 öncesi FIBA, güncel güç sıralamasını açıkladı. Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Basketbol Takımı, 5 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti. Bu çıkışla birlikte Türkiye, turnuva öncesi rakipleri arasında dikkat çeken ve iddiasını ortaya koyan takımlar arasında yer aldı. Hazırlık maçlarında sergileyeceği performans ise merakla bekleniyor.Peki,Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?