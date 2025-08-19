Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'dan bir transfer daha! Yıldız oyuncu için Orkun Kökçü tarifesi...

Yeni sezona Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Osimhen ve Sane'yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı takımda gözler yeni yapılacak olan transfere çevrildi. Yönetim, savunmaya takviye yapmak için kolları sıvarken, istenilen oyuncu için de Orkun Kökçü tarifesi yapılacak. İşte Okan Buruk'un istediği o isim...

MEHMET ÖZCAN
Süper Lig'e ikide iki yaparak kayıpsız başlayan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattına yeni takviye yapmak adına istediği oyuncuyu Fransa'da buldu. İşte Cimbom'un bitirmeye çalıştığı o isim...

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'ın bu sezonun en flaş transferi olan Victor Osimhen, ilk 11'e dönüyor. Nijeryalı yıldızın Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Victor Osimhen'i 75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, kaleci ve defansa takviyeler için kolları sıvamış durumda.

SINGO İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Bu doğrultuda stoper ve sağ bek oynayabildiği için savunma listesinde ilk sıraya yazılan Wilfried Singo için mesai harcanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını özellikle istediği Fildişi Sahilli oyuncuya Monaco 30 milyon Euro değer biçiyor.

G.SARAY'DAN SINGO İÇİN ORKUN TARİFESİ

Bu rakamı bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın Benfica'dan aldığı Orkun Kökçü transferinde izlediği stratejiyi uygulamaya karar verdi.

Zorunlu satın alma formülüyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunduğu tecrübeli savunmacıya bir sene sonra 25 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALDI

24 yaşındaki Singo, milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler almaya başladı.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2028'de sona erecek.

WILFRIED SINGO'NUN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ VE OYUN STİLİ

Fiziksel Özellikler

Uzun boy + atletizm: 1.90 boyuna rağmen çok süratli, özellikle uzun deparlarda etkili.

Güçlü ve dayanıklı: İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan bir oyuncu.

Hız: Özellikle kanatta ileri çıkışlarında ciddi hız avantajı var.

Defansif Özellikler

Mücadeleci: Adam adama markaj ve fiziksel ikili mücadelede başarılı.

Hava topları: Uzun boyu sayesinde duran toplarda avantaj sağlıyor.

Pozisyon alma: Bazen savunma arkasına kaçan oyuncuları kontrol etmekte zorlanabiliyor.

Ofansif Katkı

Kanat bindirmeleri: Sağ kanatta sürekli ileri-geri koşular yaparak genişlik yaratıyor.

Dribbling: Topla dikine çıkışlarda etkili, savunmayı hızlı geçebiliyor.

Orta açma: Hücumda çizgiye inip orta yapabiliyor; ama orta kalitesi zaman zaman değişken.

Şut denemeleri: Hızlı hücumlarda ceza sahasına girip bitirici olabiliyor.

Zihinsel Özellikler

Agresif oyun anlayışı: Sahada fiziksel olarak dominant oynamayı seviyor.

Cesaretli: Hücuma çıkmaktan çekinmiyor, risk alabiliyor.

Konsantrasyon: Zaman zaman savunma disiplininde dalgalanmalar görülebiliyor.

Güçlü Yanları

Atletizm ve hız

İkili mücadele gücü

Hava topları ve fiziksel üstünlük

Hücuma katkı (bindirmeler, dribbling)

Geliştirmesi Gerekenler

Savunma pozisyon bilgisi (özellikle kontra ataklarda)

Orta isabeti ve hücumda son tercih kalitesi

Zaman zaman fazla agresifliği nedeniyle faul yapmaya yatkın