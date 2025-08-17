ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahne alacak olan Fenerbahçe, Benfica ile zorlu bir maça çıkıyor. Avrupa'da üst turları hedefleyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesinde camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.Futbol tutkunları ise maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?