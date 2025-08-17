Giriş Tarihi: 17.08.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
17:02
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe, play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.Futbolseverler, dev karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayınlanacağı kanal konusunda yoğun araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?