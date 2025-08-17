ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 17:02

Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahne alacak olan Fenerbahçe, Benfica ile zorlu bir maça çıkıyor. Avrupa'da üst turları hedefleyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesinde camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.Futbol tutkunları ise maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF HEYECANINDA!

Kura çekiminde belirlenen eşleşmede sarı-lacivertlilerin rakibi, Benfica ile Fransız temsilcisi Nice arasındaki mücadeleden çıktı. Portekiz ekibi, Fransa'daki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanırken, rövanşta da Fredrik Aursnes ile Andreas Schjelderup'un attığı gollerle aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Play-off turunun ilk karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Kazanan ekip, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele etme hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE-BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da yapılacak.

