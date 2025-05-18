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Haberler Galeri 19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 20:52

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanmaktadır. Bu kapsamda, eczaneler açık mı, kapalı merak ediliyor. Kapalı olması durumunda vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Her bayramda olduğu gibi bu sene 19 Mayıs'ta da resmi tatil yapılacak. Vatandaşlar ise bu durumda 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczanelerin çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı? İşte, detaylar...

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs'ta eczaneler açık değildir. 19 Mayıs 2025 tarihinde nöbetçi eczaneler hariç, eczaneler kapalıdır.

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19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

19 MAYIS 2025 PAZARTESİ NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Aşağıda yar alan bağlantı aracılığıyla bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
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19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama