19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Her bayramda olduğu gibi bu sene 19 Mayıs'ta da resmi tatil yapılacak. Vatandaşlar ise bu durumda 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczanelerin çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı? İşte, detaylar...