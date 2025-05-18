Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
20:52
19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanmaktadır. Bu kapsamda, eczaneler açık mı, kapalı merak ediliyor. Kapalı olması durumunda vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?