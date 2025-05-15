Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:17
Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına çıkıyor. RCDE Stadium'daki derbi öncesi gözler Hansi Flick'in kadro tercihine çevrildi. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i 4-3 mağlup eden Barcelona, puan farkını 7'ye çıkarmıştı. Ancak Madrid'in Mallorca galibiyetiyle fark 4'e indi. Barcelona, Espanyol'u yenerse fark yeniden 7'ye çıkacak ve bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?