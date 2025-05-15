Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

15 Mayıs Perşembe günü saat 22:30'da, sezonun kaderini belirleyecek büyük karşılaşma Espanyol ile Barcelona arasında oynanacak. Heyecan dolu bu mücadelede her iki takım da şampiyonluk için sahaya çıkacak