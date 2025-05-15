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Haberler Galeri Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:17

Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına çıkıyor. RCDE Stadium'daki derbi öncesi gözler Hansi Flick'in kadro tercihine çevrildi. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i 4-3 mağlup eden Barcelona, puan farkını 7'ye çıkarmıştı. Ancak Madrid'in Mallorca galibiyetiyle fark 4'e indi. Barcelona, Espanyol'u yenerse fark yeniden 7'ye çıkacak ve bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Barcelona, Espanyol'u yenerek şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemek istiyor. Real Madrid'in maç fazlasıyla farkı 4'e indirmesi, heyecanı artırdı. Peki, Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri ve detaylar…

Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

15 Mayıs Perşembe günü saat 22:30'da, sezonun kaderini belirleyecek büyük karşılaşma Espanyol ile Barcelona arasında oynanacak. Heyecan dolu bu mücadelede her iki takım da şampiyonluk için sahaya çıkacak

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Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Barcelona maçı, S Sport ve EXXEN platformlarından naklen canlı yayınlanacak.

Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA MUHTEMEL 11

Ter Stegen, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Gavi, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres

Barcelona final maçına çıkıyor! İspanya La Liga Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL MUHTEMEL 11

Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez.