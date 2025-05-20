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Haberler Galeri Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:55

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftada oynanacak Galatasaray - Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyen basketbolseveler ekran başında yerlerini alıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma sarı kırmızılılar için normal sezonunun son maçı olacak. Peki; Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı takip ediliyor. Fenerbahçe Beko'nun liderlik koltuğunda oturduğu ligde Anadolu Efes'in şu an 2 maç eksiği var. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ile karşılaşacak takım puan yükseltmek istiyor. Peki; Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi 29. haftada oynanacak Galatasaray - Anadolu Efes maçı 20 Mayıs (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

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Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan müsabaka beIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

Galatasaray Basketbol Takımı bu sezon sahasında oynadığı 29 maçın 14'ünde galip geldi. Anadolu Efes ise çıktığı 28 maçın 21'inde parkede kazanan taraf oldu.

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta