Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:55
Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftada oynanacak Galatasaray - Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyen basketbolseveler ekran başında yerlerini alıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma sarı kırmızılılar için normal sezonunun son maçı olacak. Peki; Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?