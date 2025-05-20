Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi 29. hafta

Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı takip ediliyor. Fenerbahçe Beko'nun liderlik koltuğunda oturduğu ligde Anadolu Efes'in şu an 2 maç eksiği var. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ile karşılaşacak takım puan yükseltmek istiyor. Peki; Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?