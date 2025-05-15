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Haberler Galeri ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:36

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle 2.dönem ortak sınav tarihleri netleşti. Yaz tatili yaklaşırken hem ve4lğiler hem de öğrenciler iyi notlarla dönemi bitirmek için yazılı sınavlarına hazırlanmak istiyor. Geçtiğimiz yıl ilik kez gerçekleştirilen uygulamada bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplamda 12 derste ortak yazılı sınav yapılacak. Sınav kapsamı ve sınıf seviyesi genişletilen uygulama için takvim gündemde. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine dair ayrıntılar

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek olan ortak sınavlar için tarih paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6. Ve 9. Sınıflar için yapılan uygulamada bu yıl sınıf düzeyleri arttırıldı. Yaz tatiline iyi bir karne puanıyla girmek isteyen öğrenciler hazırlıklarına başladı. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav takvimi...

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI VE ÇÖZÜM VİDEOLARI ERİŞİME AÇILDI!

Ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin her sınıf düzeyindeki örnek soru kitapçıkları, soruların çözüm videolarıyla birlikte erişime açıldı

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.
Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.
Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2.dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

BU YIL KADEME SAYISI ARTTIRILDI!

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.