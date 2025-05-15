ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek olan ortak sınavlar için tarih paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6. Ve 9. Sınıflar için yapılan uygulamada bu yıl sınıf düzeyleri arttırıldı. Yaz tatiline iyi bir karne puanıyla girmek isteyen öğrenciler hazırlıklarına başladı. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav takvimi...