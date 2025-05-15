Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
15:36
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi paylaştı! 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle 2.dönem ortak sınav tarihleri netleşti. Yaz tatili yaklaşırken hem ve4lğiler hem de öğrenciler iyi notlarla dönemi bitirmek için yazılı sınavlarına hazırlanmak istiyor. Geçtiğimiz yıl ilik kez gerçekleştirilen uygulamada bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplamda 12 derste ortak yazılı sınav yapılacak. Sınav kapsamı ve sınıf seviyesi genişletilen uygulama için takvim gündemde. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine dair ayrıntılar