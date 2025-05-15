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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:55

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması yapılan 15 bin 342 aday belli odu. Şimdi ise gözler işçi alımı kura çekilişine çevrildi. Toplamda 3.658 işçi alımının yapılacağı alımında, adaylar kuraya göre belirlenecek. İşçi alımları temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alım ilanında kadro ve meslek dağılımı listesinde kura tarihi ve yeri bilgisi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27/05/2025 -28/05/2025 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin 30 Mayıs tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu tarihler akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.