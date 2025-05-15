Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:55
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması yapılan 15 bin 342 aday belli odu. Şimdi ise gözler işçi alımı kura çekilişine çevrildi. Toplamda 3.658 işçi alımının yapılacağı alımında, adaylar kuraya göre belirlenecek. İşçi alımları temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...