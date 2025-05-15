Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine geri sayım! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alım ilanında kadro ve meslek dağılımı listesinde kura tarihi ve yeri bilgisi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...