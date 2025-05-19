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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 18:17

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 - 9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden yapıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler işçi alımı için kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Sağlık Bakanlığı niha isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımında 3.658 kişilik kontenjan için Türkiye genelinden başvurular kabul edildi. Kura çekimi öncesinde ise İŞKUR üzerinden nihai aday listesi de açıklandı. Adaylar niha isim listesin sonrasında kura çekimi için belirlenen tarihe odaklandı. Peki, ağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı niha isim listesi sorgulama!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi:

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak belirlenen tarihin akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.