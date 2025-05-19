Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
18:17
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai isim listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapacak!
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 - 9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden yapıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler işçi alımı için kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Sağlık Bakanlığı niha isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...