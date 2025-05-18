Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
19:00
ŞANS TOPU 18 MAYIS 2025 SONUÇLARI SORGULA | MP ekranı ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları bugün açıklanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte, gözler sonuçlara çevrildi. 18 Mayıs 2025 Pazar günü çekilişi noter huzurunda Milli Piyango online resmi youtube hesabından gerçekleşecek. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, haftanın kazanan numaraları...