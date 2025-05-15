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Haberler Galeri THY EuroLeaugue'de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:16

THY EuroLeaugue'de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türk Hava Yolları EuroLeague Dörtlü Final heyecanı basketbol tutkunlarını ekran başına kilitliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, şampiyonluk hedefiyle Abu Dabi'deki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, dev karşılaşmada Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği THY EuroLeague Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final aşamasında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kazanan takım, adını finale yazdırırken, mağlup olan ekip ise üçüncülük maçında sahne alacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda yedinci kez Final Four'da mücadele ediyor ve 2017 yılında kazandıkları şampiyonluk, kulüp tarihindeki tek Avrupa Ligi zaferi olarak kayıtlara geçmişti. İşte Fenerbahçe Beko'nun Final Four karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...

THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FINAL FOUR MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe, Panathinaikos ile 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Abu Dabi'de karşılaşacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Mağlup olan takım ise 25 Mayıs Pazar günü, Olimpiakos ile Monako arasında oynanacak maçın kaybedeniyle üçüncülük maçında mücadele edecek.

THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu play-off turunda Paris Basketbol karşısında oynadığı üç maçı da kazanarak seriyi üstün tamamladı. Beş maç üzerinden oynanan çeyrek final serisini hızlıca bitiren takım, adını Final Four'a yazdırmayı başardı.

Böylece Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez ve toplamda yedinci kez Final Four aşamasına yükselmiş oldu.

THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO'NUN FİNAL FOUR GEÇMİŞİ
Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonu play-off turunda Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe Beko, serideki üç maçı da kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Sarı lacivertliler, bu başarıyla üst üste ikinci, toplamda ise yedinci kez Final Four heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe, 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türk basketbol tarihine geçmişti. Bu sezon ise gözünü ikinci şampiyonluğa dikti.