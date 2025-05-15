THY EuroLeaugue’de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final aşamasında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kazanan takım, adını finale yazdırırken, mağlup olan ekip ise üçüncülük maçında sahne alacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda yedinci kez Final Four'da mücadele ediyor ve 2017 yılında kazandıkları şampiyonluk, kulüp tarihindeki tek Avrupa Ligi zaferi olarak kayıtlara geçmişti. İşte Fenerbahçe Beko'nun Final Four karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...