Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:16
THY EuroLeaugue'de Final Four Heyecanı! Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türk Hava Yolları EuroLeague Dörtlü Final heyecanı basketbol tutkunlarını ekran başına kilitliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, şampiyonluk hedefiyle Abu Dabi'deki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, dev karşılaşmada Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği THY EuroLeague Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?