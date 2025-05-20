Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:22
UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finali için saatler sayılmaya başladı. Kupa kaldırmaya hazırlanan şampiyon için iki aday var: Tottenham ve Manchester United. İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak heyecan dolu mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Peki; Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?