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Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:22

UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi finali için saatler sayılmaya başladı. Kupa kaldırmaya hazırlanan şampiyon için iki aday var: Tottenham ve Manchester United. İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak heyecan dolu mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Peki; Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finali: Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?