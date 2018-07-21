1 milyon dolarlık PUBG turnuvası başlıyor
PUBG oyunu için yapılan turnuvada 40 yayıncı ve 40 profesyonel PUBG oyuncusu karşı karşıya gelecek ve 1 milyon dolarlık ödül için yarışacaklar.
Giriş Tarihi: 21.07.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 14:19
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor
1 milyon dolarlık PUBG
turnuvası başlıyor